Al via i lavori per il nuovo campo sportivo di Valle Ferrovia | Queste opere cambieranno il volto del quartiere

Sono iniziati i lavori per il nuovo campo sportivo nel quartiere di Valle Ferrovia, rappresentando la prima realizzazione del Piano di riqualificazione urbana (Pru2) della zona. L'intervento prevede un investimento totale superiore ai 4 milioni di euro e coinvolge la costruzione di un impianto sportivo destinato a migliorare le strutture del quartiere. La realizzazione di questa opera è stata annunciata come un cambiamento significativo per il quartiere.

Sono iniziati i lavori per la realizzazione del nuovo campo sportivo di Valle Ferrovia, la prima opera pubblica del Piano di riqualificazione urbana (Pru2) di Valle Ferrovia, che porterà nel quartiere investimenti complessivi per oltre 4 milioni di euro.Dopo la realizzazione del primo lotto del. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Nuovo canile, campo sportivo e sede comunale: proseguono i lavori di riqualificazione urbanaIl sindaco Angelo Pomes ha effettuato una serie di sopralluoghi per verificare l'avanzamento dei principali cantieri. Addio spartitraffico, arriva il nuovo mercato di via Orvieto: ecco come cambierà il volto del quartiereObiettivo dell'amministrazione è completare il mercato vero e proprio entro il 2026. Temi più discussi: Più sicurezza e stop alle barriere architettoniche: concluso il cantiere in via Montefiorino; Giulianova, lavori vicino alla ferrovia: cambia la viabilità su via Thaon De Revel; Ferrovia Cuneo-Ventimiglia, spese di manutenzione in valle Roya saranno divise tra Italia e Francia; Avellino, stop lavori all'Alta velocità. Rfi: Soluzioni allo studio. Al via i lavori per la realizzazione della nuova passerella pedonale della stazione di TagliacozzoTagliacozzo. Al via i lavori per la realizzazione della nuova passerella pedonale della stazione di Tagliacozzo. Lo scorso 24 marzo ... marsicalive.it Valle d’Aosta: lavori per elettrificazione ferrovia Aosta/Ivrea al centro del question time(FERPRESS) – Aosta, 26 MAR – I lavori collegati all’elettrificazione della ferrovia Aosta/Ivrea sono stati al centro di un’interrogazione a risposta immediata illustrata dal gruppo Alleanza Verdi e Si ... ferpress.it Nicola Dellapasqua. Gramos · GOLDEN HOUR. Che bello il parco di Valle Ferrovia in questi primi giorni di primavera! - facebook.com facebook Consiglio Valle, question time su ferrovia e commercio. Assemblea valdostana si riunirà il 25 e 26 marzo #ANSA x.com