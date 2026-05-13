Il fine settimana inizierà con condizioni meteorologiche avverse al nord, dove si prevedono temporali e piogge intense. Le previsioni indicano che sabato sarà caratterizzato da una giornata tempestosa, con una persistente instabilità atmosferica. Le condizioni non migliorano rispetto alle prime ipotesi, e si conferma un quadro di maltempo che coinvolge principalmente le regioni settentrionali.

Non miglioreranno le previsioni meteo per il weekend come si era ipotizzato in un primo momento. Lo annuncia IlMeteo.it. Le correnti fredde in ingresso sul mare nostrum a favorire la formazione di un Vortice Mediterraneo con effetti pesanti già nella notte tra Venerdì 15 Sabato 16 Maggio.Nel suo incedere, il ciclone richiamerà a sé forti venti dai quadranti meridionali i quali, attraversando il Mar Mediterraneo, si caricheranno ulteriormente di umidità, fornendo l'energia necessaria per lo sviluppo di imponenti celle temporalesche.In particolare durante la giornata di Sabato 16 Maggio sono attese forti precipitazioni, anche a carattere di nubifragio, nonché violente raffiche di vento, specie su Piemonte, Lombardia, Triveneto e sui versanti tirrenici del Centro, in Sicilia e sulla Calabria tirrenica.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Meteo weekend, sabato giornata tempestosa al nord

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Calmer weather returns to NL this weekend, ahead of early week winter storm

Notizie correlate

Allerta meteo al Nord per sabato 14 marzo: in arrivo nubifragi, forti raffiche di vento e neveLa Protezione Civile ha diramato un’importante allerta meteo per il nord Italia, a causa dell’arrivo di una nuova perturbazione atlantica che, a...

Leggi anche: Meteo weekend: sabato torna l’anticiclone sull’Italia

Argomenti più discussi: Meteo - Weekend 16-17 a rischio forte maltempo, ecco cosa ci dicono i modelli.; Previsioni meteo, weekend all'insegna dell'instabilità: sabato breve pausa con il sole, poi tornano le piogge; Previsioni meteo - Weekend; torna la pioggia su alcune regioni; Meteo Milano: weekend a due facce, sabato splende il sole ma poi arrivano i temporali.

Buongiorno #meteo, alta pressione in rinforzo. Giornata nel complesso soleggiata con un po' di variabilità diurna sui rilievi del Sud. Venti moderati al Sud. Rialzo termico. I dettagli sul weekend li trovate sull'App di #3BMeteo x.com

Compagni, ho sentito le vostre testimonianze, traumi e battute sulla meteo di oggi in azienda reddit

Meteo Weekend: un Vortice Mediterraneo causerà forti Piogge, il rischio sarà la stazionarietà dei fenomeniMETEO ? Italia 12 Maggio: Temporali, grandine e fresco fino al weekend. Pressione in temporaneo aumento. La giornata sarà contrassegnata da generali condizioni di bel tempo su gran parte delle regioni ... ilmeteo.it