La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo gialla per il Nord Italia, in particolare per Liguria, Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna, prevista per sabato 14 marzo. Sono annunciati nubifragi, raffiche di vento intensi e nevicate che interesseranno anche zone di bassa quota. La situazione riguarda molte regioni e si prevede che le condizioni meteo peggiorino nel corso della giornata.

La Protezione Civile ha diramato un’importante allerta meteo per il nord Italia, a causa dell’arrivo di una nuova perturbazione atlantica che, a partire da sabato 14 marzo, porterà un deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche. L’avviso riguarda in particolare le regioni di Liguria, Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna, dove sono attese precipitazioni diffuse, forti raffiche di vento e nevicate anche a quote collinari. L’allerta, di livello giallo, è stata emessa per prevenire possibili criticità idrogeologiche e idrauliche, con particolare attenzione alle zone nord-occidentali del Paese. Le cause dell’allerta: una perturbazione atlantica in arrivo Secondo quanto comunicato dalla Protezione Civile, la situazione di rischio è dovuta all’arrivo da Ovest di una perturbazione atlantica che investirà il nord Italia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Allerta meteo al Nord per sabato 14 marzo: in arrivo nubifragi, forti raffiche di vento e neve

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