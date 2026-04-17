Meteo weekend | sabato torna l’anticiclone sull’Italia

Nel fine settimana, l’Italia sarà interessata dall’arrivo di un anticiclone proveniente dall’Europa occidentale, che si è esteso fino al Mediterraneo centrale. Questa presenza atmosferica stabile ha portato, già a partire da venerdì, condizioni di tempo prevalentemente sereno e senza precipitazioni significative. La situazione meteorologica si mantiene stabile anche per il resto del weekend, grazie alla presenza di questa figura anticiclonica.

SITUAZIONE. L’anticiclone si è esteso dall’Europa occidentale verso il Mediterraneo centrale, abbracciando anche l’Italia in avvio di weekend, favorendo condizioni di prevalente stabilità atmosferica nella giornata di venerdì. Si preannuncia un weekend in gran parte soleggiato, con temperature su gradevoli valori primaverili. Tuttavia nel corso di domenica si assisterà già ad un primo intoppo, rappresentato dalla discesa di un fronte freddo dal Nord Europa che punterà le regioni settentrionali. Nella giornata festiva il tempo peggiorerà su parte dell’arco alpino, con piogge e temporali che rapidamente si porteranno verso le pianure centro-orientali.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

METEO – Piogge Addio! Torna il Sole | Previsioni Fino al 29 Dicembre

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