Alle prime ore del mattino di venerdì 13 maggio 2026, le previsioni meteorologiche indicano condizioni più stabili nel Nord Italia, con un cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. La giornata si presenta con temperature che dovrebbero mantenersi nella norma stagionale, senza particolari variazioni rispetto ai giorni precedenti. Le previsioni si riferiscono alla zona di Roma e alle aree circostanti, dove si prevede un inizio di giornata caratterizzato da condizioni atmosferiche tranquille.

meteo la buona giornata queste le previsioni meteo al nord al mattino tempo più stabile è solo un gran parte delle regioni residua instabilità tra Veneto e Friuli Venezia Giulia al pomeriggio Ampi spazi di sereno tutti i settori con ultimi disturbi ancora sul Friuli in serata e nottata tempo a doppi prevalenza il cieli sereni o poco nuvolosi al centro al mattino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi con Maggiore nuvolosità lungo l'Appennino al pomeriggio ancora condizioni per lo più stabile possibili piogge e rovesci sparsi sulle Marche e locali piovaschi nelle aree interne in serata tempo generalmente asciutto con nuvolosità irregolare...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 13-05-2026 ore 06:15

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