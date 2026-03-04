Per mercoledì 4 marzo 2026, le previsioni meteo in Campania indicano cieli in prevalenza poco nuvolosi ad Avellino, con qualche addensamento serale. Durante la giornata, non sono attese precipitazioni e il clima si manterrà abbastanza stabile. La giornata si presenta con condizioni meteorologiche generalmente serene, senza variazioni significative nel vento o nelle temperature rispetto ai giorni precedenti.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, mercoledì 4 marzo 2026. Avellino – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2422m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2405m. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Meteo, le previsioni in Campania per mercoledì 4 marzo 2026

Leggi anche: Meteo, le previsioni in Campania per mercoledì 7 gennaio 2026

Leggi anche: Meteo, le previsioni in Campania per mercoledì 4 febbraio 2026

Contenuti e approfondimenti su Meteo le previsioni in Campania per...

Temi più discussi: Ancora alta pressione: sole, nubi e temperature da fine marzo (ma l'aria è inquinata); Meteo, le previsioni di martedì 3 marzo 2026; Meteo | Previsioni per mercoledì 25 febbraio; Meteo, che tempo farà in Sicilia mercoledì 25 febbraio 2026: le previsioni.

Meteo, Italia tra nuvole e Scirocco: le previsioni del 4-5 marzoTempo variabile sul nostro Paese con nuvolosità in transito e temperature ancora sopra la norma. Le previsioni meteo del 4-5 marzo ... meteo.it

Meteo: martedì 3 con Scirocco in rinforzo sulle Isole! Le previsioniAl mattino nuvolosita' sparsa in tutte le regioni. Nubi piu' compatte tra Toscana, Umbria e Marche; non si escludono isolate pioviggini lungo le coste toscane. Maggiori schiarite nelle altre regioni. meteo.it

Buongiorno dal Tirreno, ecco le previsioni meteo per oggi - mercoledì 4 marzo - in Toscana a cura del Consorzio LaMMA. Cielo e fenomeni: nuvoloso o molto nuvoloso con possibili piogge sparse sulle zone centro-meridionali. Deciso miglioramento in serata. facebook

#Meteo #Sardegna #4marzo - Giornata con tempo stabile e cielo irregolarmente nuvoloso. Venti che saranno ancora una volta forti e mari molto mossi. Temperature medie comprese tra 14 e 17°C. x.com