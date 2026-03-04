Meteo Lombardia le previsioni da giovedì 5 a domenica 8 marzo

Da giovedì 5 a domenica 8 marzo, le previsioni meteo per la Lombardia indicano condizioni di stabilità con cieli prevalentemente sereni e poche precipitazioni. Secondo le informazioni di Arpa Lombardia, un'area di alta pressione si trova inizialmente sulla regione, portando tempo asciutto e temperature in aumento. Nel corso del periodo, le condizioni rimangono generalmente stabili, con variazioni minime sulle temperature.

Secondo le previsioni di Arpa Lombardia, un'area di alta pressione inizialmente collocata sull'Italia, in successiva estensione all'Europa centro-meridionale, e in lento spostamento verso Est dalla fine della settimana mantiene condizioni del tempo stabili sulla Lombardia con temperature stazionarie. Fino a sabato 7 la nuvolosità sarà costituita prevalentemente da nebbia e foschia sulla pianura nelle notti, in sollevamento durante le mattine; nel corso di giovedì 5 e venerdì 6 maggior presenza di velature. Solo da domenica 8 si cominceranno a sentire in maniera significativa gli effetti dell'avvicinamento da Ovest di una perturbazione atlantica, dapprima per l'aumento più strutturato della nuvolosità, e con la possibilità di locali piovaschi tra lunedì 9 e martedì 10. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

