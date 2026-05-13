Meteo allerta rossa per sabato | ciclone e mareggiate colpiscono il Sud

Domani nel sud del paese si prevede un’allerta rossa a causa di un ciclone che porterà mareggiate e condizioni meteorologiche estreme. Le autorità hanno disposto la chiusura di alcune rotte aeree e marittime, in particolare nelle zone più colpite. Si registrano disagi al traffico e interdizioni per motivi di sicurezza. La presenza del ciclone ha favorito lo sviluppo di intense supercelle temporalesche, con possibili raffiche di vento e precipitazioni abbondanti.

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? Domande chiave Quali rotte aeree e marittime subiranno i blocchi più critici?. Come influirà lo scontro termico sulla violenza delle supercelle?. Dove colpirà la neve con quote insolitamente basse?. Quando si verificherà il picco massimo della crisi meteorologica?.? In Breve Passaggio baricentro maltempo verso Centro-Sud previsto per mercoledì 13 maggio.. Temperature Nord-Est tra 9°C a Udine e 15°C a Ravenna.. Temperature Sud caleranno drasticamente dopo i 28°C di Siracusa.. Secondo ciclone tra giovedì e venerdì colpirà l'intero Nord Italia.. Allerta meteo rossa per sabato 16 maggio: l’Italia affronta l’imminente affondo di un ciclone che colpirà con venti da uragano il Centro-Sud e i bacini marittimi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Meteo, allerta rossa per sabato: ciclone e mareggiate colpiscono il Sud ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Allerta meteo in Italia, arriva il ciclone artico: previsti neve, vento forte e mareggiateUn’improvvisa irruzione di aria artica riporta l’inverno sull’Italia proprio quando la primavera sembrava ormai avviata. Meteo, allerta ciclone polare: neve e grandine colpiscono l’Italia? Cosa sapere Ciclone polare russo previsto tra il 30 aprile e il 1° maggio in Italia. Argomenti più discussi: Allerta meteo 1° aprile, scuole chiuse in alcune zone: ecco dove; Venti forti fino a burrasca in Abruzzo, emesso avviso meteo; Vento fino a 88 chilometri orari, è allerta meteo in Emilia Romagna: ecco dove; Allerta meteo a Novara e provincia: in arrivo temporali forti e grandine. Rilascio importante della funzionalità della Scheda Radar Meteorologico reddit Nessuna pietà per 10 milioni di cubani x.com Maltempo, allerta meteo rossa, arancione e gialla oggi 3 aprile 2026 per temporali: le regioni colpiteIl tempo è in graduale miglioramento su tutta l'Italia ma la situazione rimane ancora critica in molte regioni del Centro Sud colpite da forti temporali e nubifragi oltre che da nevicate intense. fanpage.it