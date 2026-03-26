Allerta meteo in Italia arriva il ciclone artico | previsti neve vento forte e mareggiate

Un'ondata di aria artica sta interessando l’Italia, portando con sé neve, venti intensi e mareggiate lungo le coste. Le previsioni indicano un peggioramento delle condizioni meteorologiche con temperature in calo e condizioni di maltempo su diverse regioni. L’allerta meteo è stata diffusa dalle autorità competenti, che invitano alla prudenza e alla preparazione per affrontare le eventuali criticità.

Un’improvvisa irruzione di aria artica riporta l’inverno sull’Italia proprio quando la primavera sembrava ormai avviata. Tra giovedì 26 e venerdì 27 marzo 2026, il quadro meteorologico cambia radicalmente con la formazione di un ciclone sull’Adriatico, destinato a colpire in particolare le regioni del Centro-Sud. Piogge intense, temporali, grandinate e raffiche di vento molto forti caratterizzeranno le prossime ore, accompagnate da un brusco calo delle temperature che potrà raggiungere anche gli 8-10 gradi in meno rispetto ai valori precedenti. Secondo le previsioni diffuse da 3BMeteo, la giornata di giovedì sarà la più critica. Il maltempo si estenderà rapidamente da Nord a Sud, con fenomeni diffusi e localmente intensi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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