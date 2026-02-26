Medicina generale l’assessore Fabi incontra i professionisti dell' Ausl | al centro il futuro della sanità territoriale

L’assessore regionale ha incontrato i medici di medicina generale dell’Ausl in un incontro dedicato a discutere le prossime tappe per migliorare la sanità territoriale. L’obiettivo è trovare soluzioni pratiche per garantire un servizio più vicino alle esigenze dei cittadini e rafforzare il ruolo dei professionisti sul territorio. La discussione si è concentrata sulle modalità di attuazione delle novità previste dall’Accordo integrativo.

Prosegue da Piacenza il percorso di confronto promosso dalla Regione Emilia-Romagna per accompagnare l'attuazione del nuovo Accordo integrativo per la Medicina generale, uno strumento destinato a rafforzare ulteriormente il ruolo della sanità territoriale e la vicinanza dei servizi ai cittadini.