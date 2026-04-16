Chelsea rinnovo stellare per Moises Caicedo | vicino il nuovo accordo fino al 2033! La mossa dei Blues per blindare l’ecuadoriano

Il Chelsea sta per finalizzare il rinnovo di contratto di uno dei suoi giocatori chiave, un centrocampista ecuadoriano, fino al 2033. Si avvicina così un accordo che prolungherà la permanenza in rosa del calciatore, considerato tra i elementi più importanti della squadra. La trattativa si sta concludendo e il club ha deciso di rafforzare ulteriormente il legame con il suo atleta.

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