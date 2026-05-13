Dopo un solo anno di mandato, il nuovo cancelliere tedesco ha raccolto un consenso del 13%, risultato mai raggiunto da chi lo aveva preceduto. Nove intervistati su dieci esprimono un giudizio negativo nei confronti della sua gestione. La bassa quota di approvazione evidenzia una forte insoddisfazione tra la popolazione, evidenziando un divario significativo rispetto ai predecessori al termine del primo anno di governo.

«I tedeschi devono darsi una mossa». E giù fischi. « Non siamo stati capaci di modernizzarci, ora siamo alla resa dei conti». A questo punto i boati e i lazzi con pollice verso travolgono il palchetto sul quale Friedrich Merz sta spiegando i componenti della medicina amara per far uscire la Germania dalla crisi sistemica in atto. Davanti a lui, a Berlino, i 400 delegati sindacali fremono, contestano e rimandano al mittente la ricetta; nessuna voglia di lacrime e sangue dopo 30 anni di benessere diffuso. La scena mai vista prima nella storia è il fulcro dello speech del cancelliere al congresso della Federazione dei Sindacati (Dgb) e segna due punti critici: il no alle riforme e il crollo della popolarità dopo solo un anno di governo.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Merz bocciato da nove tedeschi su dieci

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