La Germania sta attuando una significativa revisione delle sue politiche militari, con il governo che propone un aumento delle spese e un rafforzamento delle forze armate. Tuttavia, questa direzione non sembra ricevere il supporto dei giovani, che manifestano resistenze e dubbi riguardo alle nuove strategie e agli impegni internazionali. La discussione pubblica si concentra sulle modalità di attuazione delle riforme e sulle reazioni della società civile.

La Germania sta vivendo la più profonda trasformazione militare dalla fine della Guerra fredda. Il conflitto in Ucraina ha ribaltato gli equilibri continentali e, sia con il governo passato di Olaf Scholz sia con quello attuale di Friedrich Merz, l’approccio tedesco è cambiato: dopo decenni di prudenza strategica, Berlino ha avviato una vasta riforma della Bundeswehr, cioè l’ esercito, sotto il segno della Zeitenwende, la “svolta epocale” annunciata appunto da Scholz in seguito all’invasione russa del 2022. Merz, al governo dal 2025, ha assunto una postura ancora più aggressiva e si è posto l’obiettivo di creare entro il 2030 la più grande armata continentale: nella nuova strategia militare nazionale, resa nota alla fine di aprile, la Russia è considerata il nemico principale.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Merz spinge sulla svolta militare ma non convince i giovani tedeschi

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