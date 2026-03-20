Il prezzo dei carburanti diminuisce dopo il taglio delle accise approvato dal governo Meloni. L’intervento è già in vigore per circa il 90% dei distributori, secondo le ultime rilevazioni condotte alle 15. La riduzione si riflette sui prezzi praticati in modo immediato e diffuso in tutta Italia. I consumatori possono già notare le variazioni sui distributori frequentati quotidianamente.

Si vede già l’effetto del taglio delle accise deciso dal governo Meloni sui prezzi dei carburanti. Secondo l’ultima rilevazione delle ore 15.00 dell’Osservatorio prezzi carburanti del Mimit, l’87,7% degli impianti lungo la rete stradale e autostradale ha adeguato al ribasso i propri prezz i (rispetto a quasi il 60% rilevato stamattina alle ore 8.00) di benzina e gasolio dopo il taglio delle accise disposto dal Governo. L’adeguamento dei listini si riflette anche sul prezzo medio dei carburanti: alle ore 15.00, il prezzo medio in modalità self-service sulla rete stradale nazionale si è attestato a 1,712 eurol per la benzina e a 1,958 eurol per il gasolio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Scende il prezzo dei carburanti dopo il taglio delle accise deciso da Meloni: già operativo per nove distributori su dieci

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