Merysse Oltre il Concerto | musica che non si ferma sul palco

Oltre il Concerto è il titolo del nuovo evento ideato dalla cantautrice e performer Merysse, nome d’arte di Maria Teresa De Pierro. La artista, nota per aver combinato musica, ricerca artistica e progettazione culturale negli ultimi anni, ha organizzato questa iniziativa come parte del suo percorso professionale. La manifestazione si propone di andare oltre le esibizioni sul palco, coinvolgendo diverse attività legate alla musica e alla cultura.

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