Laura Pausini si sente male ferma il concerto e si fa portare l’ossigeno sul palco

Durante un concerto a Quito, in Ecuador, la cantante ha interrotto l'esibizione perché non si sentiva bene. Si è fermata sul palco e ha chiesto dell'ossigeno, che le è stato portato da membri del suo staff. L'interruzione è durata alcuni minuti prima che riprendesse il suo spettacolo. La situazione è stata gestita senza ulteriori complicazioni.

(Adnkronos) – Imprevisto per Laura Pausini durante il concerto a Quito, in Ecuador. La cantante non si sente bene e, a un certo punto, decide di fermarsi e farsi portare dell'ossigeno. Sul suo profilo Instagram ha condiviso il momento in cui, dietro le quinte, la sua assistente personale la aiuta a indossare la mascherina. Come mostrano altri video pubblicati online, Pausini torna subito sul palco, continuando a indossare la maschera d'ossigeno e poi chiede: "Si può parlare mentre si indossa questa maschera, o è meglio di no?". Con ogni probabilità sembra che il malore sia stato causato dall'altitudine. Quito, la capitale dell'Ecuador, si trova infatti a circa 2.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

LAURA PAUSINI CHOC FERMA IL CONCERTO PER UN UOMO UBRIACO: “NOI DOPO ANDIAMO A SCO*ARE, TU......”

Notizie correlate

Laura Pausini ferma il concerto e si fa portare l’ossigeno sul palco: “Si può parlare mentre si indossa questa maschera, o è meglio di no?”. Ecco cos’è successoPiccolo fuori programma, venerdì 24 aprile, durante il concerto di Laura Pausini al Palazzetto dello Sport General Rumiñahui di Quito, in Ecuador.

Leggi anche: Laura Pausini si sente male in concerto e chiede una maschera d’ossigeno

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Laura Pausini si sente male in concerto e chiede una maschera d’ossigeno; Arisa canta in spagnolo, Laura Pausini si emoziona per Se ve el aurora: La tua voce lascia il segno; Ho bisogno dell’ossigeno. Laura Pausini si sente male e interrompe il concerto in Ecuador; Laura Pausini ferma il concerto e bacchetta la prima fila: Non sanno le canzoni.

Laura Pausini si sente male, ferma il concerto e si fa portare l'ossigeno sul palco(Adnkronos) – Imprevisto per Laura Pausini durante il concerto a Quito, in Ecuador. La cantante non si sente bene e, a un certo punto, decide di fermarsi e farsi portare dell’ossigeno. Sul suo profilo ... notizie.it

VIDEO| Laura Pausini ferma il suo concerto e ha bisogno dell’ossigeno: l’imprevisto in EcuadorPiccolo stop per Laura Pausini durante la tappa di Quito, in Ecuador, del suo Io Canto World Tour. L'artista ha dovuto fermare il concerto ... dire.it

Paura per Laura Pausini: costretta a indossare la maschera per l'ossigeno durante il concerto x.com

Paura per Laura Pausini: costretta a indossare la maschera per l'ossigeno durante il concerto facebook