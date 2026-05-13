Ad aprile, i dati del settore automobilistico indicano una leggera diminuzione nei passaggi di proprietà delle auto usate rispetto al mese precedente. Al contrario, le vendite di motocicli registrano un aumento significativo, toccando una crescita del dieci per cento. Lo studio pubblicato dall’Associazione dei concessionari evidenzia queste variazioni nel mercato dell’usato, con un calo per le autovetture e un incremento per le due ruote.

Ad aprile 2026 il mercato delle auto usate registra una lieve flessione, mentre prosegue la crescita del comparto motociclistico: questo è quanto emerge dai dati diffusi dall'Automobile Club Italia nel bollettino "Auto-Trend". Nel mese appena trascorso, i passaggi di proprietà, al netto delle minivolture, sono stati 261.436, contro le 265.485 dello stesso mese del 2025, in calo quindi dell'1,5%. Nel frattempo il mercato delle due ruote ha fatto registrare una crescita sostenuta: 70.214 passaggi di proprietà rispetto ai 63.660 di un anno fa, un incremento pari al 10,3%. Nel complesso il mercato dei veicoli segna un lieve aumento dello 0,8%.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mercato usato: ad aprile le auto rallentano, migliorano invece le due ruote

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