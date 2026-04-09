Mercato usato | vendite a marzo +5,6% per le auto +9,2% per i motocicli

A marzo, il mercato dell’usato ha registrato un incremento nelle vendite, con le auto che sono aumentate del 5,6% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente e i motocicli del 9,2%. I dati diffusi dall’ACI confermano un andamento in crescita sia per il settore delle quattro ruote che per quello delle due ruote, in un contesto di ripresa rispetto ai mesi precedenti.

Segnali positivi e incoraggianti emergono dagli ultimi dati sul mercato dell'usato registrati a marzo e diffusi dall'Automobile Club Italia (Aci). La vendita delle auto usate ha fatto registrare un aumento del +5,6%, con 302.571 passaggi di proprietà rispetto ai 286.547 dello stesso mese dell'anno precedente. L'andamento positivo riguarda anche le due ruote, con i motocicli che fanno registrare un aumento del +9,2%, che si traduce in 65.113 trasferimenti rispetto ai 59.634 del marzo 2025. Nel complesso, i passaggi di proprietà per tutti i veicoli – sempre al netto delle minivolture – risultano pari a 417.288, in crescita del 6,4% rispetto ai 392. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Mercato usato: vendite a marzo +5,6% per le auto, +9,2% per i motocicli Marzo 2026: +7,6% auto nuove, l’usato domina il mercatoA marzo 2026 il mercato automobilistico italiano registra una ripresa significativa, con un aumento delle immatricolazioni del 7,6% rispetto allo... Vendite auto, marzo in crescita del 7,6%. Ma il mercato resta fragileIl mercato dell’auto italiano chiude marzo con un segno positivo che, tuttavia, ha le sembianze di una corsa contro il tempo. How to Turn Your Dream Into Reality Even If You're Starting From Nothing Temi più discussi: Vendite auto marzo 2026: boom di elettriche contro il caro carburante?; Auto elettriche usate, richieste in aumento per il caro carburanti; Mercato auto italiano, a marzo 2026 crescono le vendite: boom di elettriche e plug?in, crollano benzina e diesel | Quattroruote.it; Trattori usati: meno vendite, ma prezzi in crescita. Mercato auto usate: +5,6% a marzo 2026, si conferma l’alternativa vincente al nuovoA marzo 2026 la crescita delle compravendite dell'usato e l'aumento delle radiazioni evidenziano un settore dinamico. sicurauto.it ThredUp: il mercato globale dell'abbigliamento usato raggiungerà 393 miliardi di dollari entro il 2030La piattaforma di rivendita online ThredUp ha pubblicato il suo Resale Report annuale, nel quale si stima che il mercato globale dell'abbigliamento usato raggiungerà 393 miliardi di dollari entro il ... it.fashionnetwork.com Tergicristallo usato come spada: paura davanti al mercato dell'Esquilino ift.tt/ywSXqZn x.com Mercato usato Mantova ,che sia una SantA Pasqua Serena ,di Pace ,un abbraccio a tutti . - facebook.com facebook