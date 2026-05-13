Mercato nero dei dati | smantellata rete che vendeva dossier su VIP

Le autorità hanno smantellato una rete che vendeva dati riservati di personaggi noti attraverso il mercato nero. Durante le indagini, è stato scoperto come i funzionari riuscissero a coprire circa 730.000 accessi non autorizzati ai sistemi informatici. Sono state identificate diverse agenzie di investigazione che acquistavano i dossier dei VIP, portando alla confisca di numerosi dispositivi e documenti. L'operazione ha coinvolto diverse forze di polizia e ha portato all'arresto di alcuni sospetti.

? Domande chiave Come facevano i funzionari a nascondere 730mila accessi non autorizzati?. Quali agenzie di investigazioni compravano i dossier dei VIP?. Perché le password di Inps e Poste erano così vulnerabili?. Chi sono i direttori di filiale coinvolti nello scambio di dati?.? In Breve 730mila accessi non autorizzati registrati in due anni da due soli agenti infedeli.. Tariffario illegale per i dossier tra i 6 e i 25 euro per accesso.. Coinvolti due direttori di filiale postale e agenti di Agenzia Entrate, Inps e Poste.. Indagini coordinate dai magistrati Vincenzo Piscitelli e Antonello Ardituro con supporto della Squadra Mobile.. Trenta...🔗 Leggi su Ameve.eu

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