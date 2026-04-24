Messina smantellata la rete di falsi su Facebook | 6 arresti

La Guardia di Finanza ha arrestato sei persone a Messina per aver gestito una rete di venditori di prodotti falsi su Facebook. L’indagine, iniziata nel 2022, ha portato alla scoperta di un gruppo criminale attivo nel quartiere Giostra. L’attività illecita si concentrava sulla vendita di merce contraffatta attraverso la piattaforma social, portando all’esecuzione di diverse misure cautelari.

? Cosa sapere Guardia di Finanza arresta sei persone per vendita di falsi su Facebook a Messina.. Indagine su gruppo criminale nel quartiere Giostra attivo dal 2022 con 2.200 iscritti.. La Guardia di Finanza ha colpito un sodalizio criminale nel quartiere Giostra di Messina, arrestando quattro persone in carcere e disponendo gli arresti domiciliari per altre due a seguito di un’indagine su un sistema di e-commerce illegale basato su Facebook. Il provvedimento, emesso su delega della DDA di Messina, coinvolge un gruppo di sette indagati accusati di associazione per delinquere finalizzata all’introduzione nello Stato di merci contraffatte, vendita di prodotti con marchi alterati e ricettazione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Messina, smantellata la rete di falsi su Facebook: 6 arresti Notizie correlate Matera, smantellata la rete dei falsi contratti: 11 arrestiUndici persone sono state colpite da misure cauteliari nei confronti dei presunti responsabili di un sistema organizzato per agevolare l’ingresso in... Otto arresti per traffico di droga a Messina, così è stata smantellata la rete criminale nel rione CEPÈ di otto arresti il bilancio della nuova operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato nel rione CEP. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Blitz della Guardia di Finanza: smantellata rete online di falsi tra social, dirette e gruppi chiusi; Televendite di falsi griffati su Facebook: smantellata a Messina una rete di e-commerce illegale; Messina, smantellata rete di vendita online di merce contraffatta: 7 misure cautelari [NOMI e DETTAGLI]; Messina, smantellata rete di e?commerce illegale: sette misure cautelari -. Messina: smantellata rete di vendita online di prodotti contraffattiIn data odierna, su delega delle Direzione Distrettuale Antimafia di Messina, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina hanno eseguito un’ordinanza, emessa dal Giudice per ... strettoweb.com Televendite di falsi griffati su Facebook: smantellata a Messina una rete di e-commerce illegaleIn un gruppo chiuso su Facebook con oltre 2.200 iscritti venivano organizzate le dirette per vendere capi e profumi contraffatti. Sei le persone arrestate ... corriere.it Continuiamo a conoscere a uno a uno i componenti della mia squadra! Vi aspetto domani alle 18 nella Galleria “Vittorio Emanuele”. Insieme a me ci saranno i candidati al consiglio comunale delle liste “Sud chiama Nord per Messina”, “La politica del fare” e “Z - facebook.com facebook #GdiF #Messina: eseguita ordinanza di misure cautelari nei confronti di 7 persone, accusate di associazione per delinquere finalizzata alla commercializzazione di prodotti contraffatti e ricettazione, che utilizzava i social network come vetrina di vendita illecita. x.com