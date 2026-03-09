Napoli quale sarà il futuro di Elmas e Alisson? La situazione

Il Napoli si prepara a concludere la stagione con l’obiettivo di qualificarsi alla Champions League. La società sta valutando il futuro di due giocatori, Elmas e Alisson, mentre la squadra cerca di mantenere la posizione in classifica per raggiungere il massimo risultato possibile. La stagione si avvicina alla fase decisiva e tutte le decisioni riguardano i prossimi passi da compiere.

Il Napoli lavorerà da qui al termine della stagione per portare a casa il massimo risultato che ad oggi sembra plausibile per la squadra azzurra, ovvero il piazzamento Champions. Poi si penserà alla prossima stagione, con un mercato che sarà aperto ed con i giocatori della rosa azzurra sui quali si faranno anche dei ragionamenti interni. Napoli, cosa si farà con Elmas?. Due giocatori che fino a questo momento (anche se in forme diverse) hanno dimostrato grande valore, sono Elmas e Alisson Santos. Il Napoli dovrà a breve decidere cosa fare con entrambi, e proprio l’edizione di oggi del Corriere dello Sport si è soffermata su questo aspetto. “A gennaio 2024 è andato in Germania. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

