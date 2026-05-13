Il Napoli sta avviando i primi contatti per un calciatore nato nel 2004, con una richiesta di 25 milioni di euro. La squadra di Conte, nel frattempo, continua a concentrarsi sulla corsa al secondo posto in campionato e sulla qualificazione alla Champions League. Mentre si giocano le ultime partite, il club pianifica anche le operazioni di mercato per rafforzare la rosa in vista delle stagioni successive.

Mentre in campo la squadra di Conte è ancora impegnata a blindare il secondo posto e staccare il pass per la Champions League, il Napoli lavora sottotraccia per costruire il futuro. E nelle ultime ore è spuntato un nome nuovo, giovane, già nel mirino di mezza Europa: si tratta di Anan Khalaili, esterno dell’Union Saint-Gilloise e della Nazionale israeliana. Napoli, Khalaili nel mirino: la situazione. Il profilo di Khalaili rientra perfettamente nelle nuove linee guida di mercato che il club partenopeo si è dato per la prossima sessione estiva: giovane, di prospettiva, con ampi margini di crescita. A confermarlo anche il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti, che a Radio Marte ha parlato di primi contatti già avviati.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Mercato Napoli, primi contatti per il classe 2004: la richiesta è di 25 milioni

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