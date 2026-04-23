Mercato Inter il Barcellona intensifica i contatti per Bastoni | la richiesta dei nerazzurri è chiara Ecco cifre e dettagli

Il Barcellona ha intensificato i contatti con l’Inter per il trasferimento di Bastoni, secondo quanto riportato. La società catalana avrebbe presentato una proposta, mentre l’Inter ha mantenuto ferme le proprie richieste economiche. Sono stati forniti dettagli sulle cifre coinvolte e sui termini dell’eventuale accordo, senza variazioni rispetto alle trattative precedenti. La situazione resta in evoluzione, con entrambi i club che continuano a negoziare.

Inter News 24 Mercato Inter, il Barcellona preme per l’ingaggio di Bastoni ma il club nerazzurro non cambia le proprie richieste: i dettagli. Il futuro di Alessandro Bastoni è diventato uno degli argomenti più caldi in casa Inter in vista della sessione estiva. Il Barcellona, alla ricerca di un profilo tecnico per rinforzare il proprio reparto arretrato, ha intensificato i contatti con l’entourage del giocatore. Come evidenziato da La Gazzetta dello Sport, il centrale azzurro nutre una certa curiosità per un’esperienza all’estero, ma la trattativa resta complessa a causa delle distanze economiche tra i due club. La dirigenza nerazzurra, forte di un contratto in scadenza nel 2028, non ha alcuna necessità di vendere e valuta il giocatore tra i 60 e i 70 milioni di euro.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, il Barcellona intensifica i contatti per Bastoni: la richiesta dei nerazzurri è chiara. Ecco cifre e dettagli Notizie correlate Leggi anche: Mercato Inter: tutta la verità sulla cessione di Bastoni. Le mosse del Barcellona e la richiesta dei nerazzurri per lasciarlo partire Mercato Inter, il Barcellona vuole Bastoni? I nerazzurri fissano un prezzo altissimo! I dettagli e le voci su Gerard Martindi Redazione Inter News 24Mercato Inter, il Barcellona insiste per Bastoni e il club nerazzurro fissa un prezzo altissimo: ecco tutti i dettagli Il... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Bastoni, solo il Barcellona se lascerà l'Inter. Intanto i blaugrana preparano l'assalto; GdS – Bastoni, apertura totale al Barcellona. Inter irremovibile: Non si scende da questa cifra; Caso Bastoni, Ausilio risponde al Barcellona e alza un muro da 70 milioni; Inter, Ausilio: Barcellona su Bastoni? Non devono parlare, chi lo vuole ci chiami!. Mercato, Gazzetta svela: Bastoni al Barcellona? La dirigenza dell’Inter pensa che…Uno dei grandi temi del mercato estivo dell'Inter riguarda il futuro di Alessandro Bastoni: il Barcellona continua il suo pressing ma deve ancora parlare col club nerazzurro e avanzare una proposta ... fcinter1908.it GdS – Bastoni, apertura totale al Barcellona. Inter irremovibile: Non si scende da questa cifraLe voci su Bastoni non si fermano. Il difensore continua a essere al centro dei sogni del Barcellona, ma non sarà facile convincere l'Inter ... fcinter1908.it OCCHIO JUVENTUS, L'INTER LANCIA LA SFIDA PER L'OBIETTIVO DI MERCATO TUTTI I DETTAGLI QUI - facebook.com facebook Inter-Calhanoglu, avanti insieme. Possibile rinnovo a fine mercato #SkySport #SkyCalciomercato x.com