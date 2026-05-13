La Maceratese sta pianificando la prossima stagione, con il presidente Alberto Crocioni impegnato a definire i programmi e il budget necessari per la ripresa. Sul fronte del mercato, la società sta valutando le mosse da compiere e si registra l'interesse della Juve Next Gen per il giovane attaccante. La squadra si prepara ad affrontare le sfide della nuova annata con alcune operazioni di mercato ancora da definire.

In questo periodo tutto è nelle mani del presidente Alberto Crocioni perché prima che la Maceratese possa ripartire devono essere definiti programmi e budget. Il numero uno del club biancorosso dovrà incontrare i suoi più diretti collaboratori e in quel momento stilare programmi, budget e individuare chi tradurrà quel disegno in fatti concreti. Ora tutto è in stand by anche se è un susseguirsi di voci, come per esempio quella che indica in Marco Giuliodori, quest’anno alla guida del Fossombrone, come il tecnico favorito per la panchina biancorossa dove c’è sempre la possibilità di una conferma di Maurizio Lauro. Ma ancora prima di scegliere chi avrà la responsabilità tecnica c’è da individuare chi sarà il direttore sportivo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Mercato, la Maceratese programma la stagione. Ciattaglia nel mirino della Juve Next Gen

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