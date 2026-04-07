Ciattaglia sul finale di stagione | Maceratese vietato sbagliare

Il tecnico della squadra ha commentato il finale di stagione, sottolineando che per la squadra sarà fondamentale non commettere errori nelle prossime partite. Ha annunciato un calendario ricco di incontri importanti, a partire dalla sfida di domenica contro una formazione motivata dal recente risultato positivo. La partita si svolgerà in casa, e l’obiettivo è ottenere un risultato utile per mantenere le speranze di classifica.

"Ci aspetta un periodo intenso con tanti scontri diretti, a partire da domenica quando riceveremo una Recanatese galvanizzata dal successo sulla Vigor Senigallia". Denny Ciattaglia, giovane jolly della Maceratese, pensa alle prossime gare che metteranno in palio punti pesantissimi per centrare la salvezza, a cominciare da quella con i giallorossi allenati da Giovanni Pagliari. "All’andata – ricorda il giocatore, sebbene nel frattempo i leopardiani hanno cambiato guida tecnica e arricchito la rosa – abbiamo affrontato una formazione di qualità capace di approfittare di ogni errore, noi dovremo stare molto attenti e soprattutto non commettere sbagli". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ciattaglia sul finale di stagione: "Maceratese, vietato sbagliare" L'Akragas torna al "Totò Russo" pensando al finale di stagione: contro il Megara vietato sbagliareI biancazzurri riprendono la corsa in campionato tra ambizioni di vertice e il sogno della Coppa che può valere il salto di categoria Dopo una... Come One Piece di Netflix prepara la terza stagione (spiegazione delle rivelazioni sul finale della seconda stagione)Attenzione! A seguire, spoiler enormi sul finale della seconda stagione di One Piece! One Piece è tornato su Netflix per la seconda stagione della... Argomenti più discussi: SERIE D. Castelfidardo sprecone, la Maceratese conquista un punto; Mastrippolito male, Ciattaglia determinante: Dompnier il migliore; Castelfidardo, pari amaro: si scivola in classifica; Castelfidardo beffato nel finale: dalla doppia gioia al pareggio contro la Maceratese. Osorio-Ciabuschi top, Rata tutti promossiPagelle Maceratese CUSIN 6: Dopo quasi due mesi e mezzo, torna titolare e si toglie la soddisfazione di mantenere la porta inviolata per la terza volta in stagione, sempre in casa dopo Chieti e Castel ... youtvrs.it #CastelfidardoMaceratese 2-2 | 45' Gallo (Rig), 1'st Gallo, 30' st Ciattaglia, 43' st Ciabuschi - facebook.com facebook