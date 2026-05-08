Calciomercato Juventus un nuovo Ronaldo presto a Torino? Occhi puntati su Cristiano Jr concorrenza già foltissima

Da juventusnews24.com 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul calciomercato della Juventus si parla di un possibile ingresso nel settore giovanile di Cristiano Jr, figlio del famoso calciatore. La società sta valutando questa operazione, mentre si scontrano con altre grandi squadre europee che sono interessate a giovani talenti. La decisione potrebbe influenzare il futuro della rosa e delle giovanili del club. La situazione rimane in fase di valutazione da parte della dirigenza bianconera.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

di Luca Fioretti Calciomercato Juventus, la dirigenza valuta il clamoroso innesto di Cristiano Jr per il settore giovanile lanciando la sfida alle big europee. A distanza di  4  anni dall’ultima apparizione di  Cristiano Ronaldo  a Torino, una nuova incredibile suggestione scuote  il mercato  della  Juventus. Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico  The Sun, la società starebbe monitorando con estrema attenzione la crescita di  Cristiano Junior. Il giovane talento, nato nel  2010, ha dimostrato  doti tecniche fuori dal comune, attirando i riflettori dei più importanti osservatori.  La dirigenza  vorrebbe portare il cognome più celebre del calcio mondiale all’ombra della Mole, inserendo il ragazzo nelle proprie  formazioni giovanili  per farlo crescere con calma.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

calciomercato juventus un nuovo ronaldo presto a torino occhi puntati su cristiano jr concorrenza gi224 foltissima
© Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, un nuovo Ronaldo presto a Torino? Occhi puntati su Cristiano Jr, concorrenza già foltissima

Notizie correlate

Leggi anche: Calciomercato Juventus, occhi su Bernasconi: concorrenza dalla Serie A

Calciomercato Inter LIVE: dalla Spagna arrivano aggiornamenti su Bastoni. Occhi puntati su Mastantuonodi Redazione Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Calciomercato Juventus – Trattative live per Angelo Stiller: colpo a sorpresa; Calciomercato Juve: spunta Reijnders! Spalletti chiama Bernardo Silva, Alisson di corsa; La Juve cerca due 9: gelo con Vlahovic, Lewa lontano, rispunta Kolo Muani; Alisson apre alla Juventus: un affare da circa 40 milioni di euro.

calciomercato juventus calciomercato juventus un nuovoCalciomercato Juve, chi saranno i prossimi numeri 9? La situazioneIl reparto offensivo della Juventus dovrà essere completamente rinnovato. L'idea è di acquistare due centravanti per la prossima stagione. juvenews.eu

calciomercato juventus calciomercato juventus un nuovoPagina 1 | Calciomercato Juve, cinque nomi dietro! Scout in azione, baby talenti e l'occasione dalla PremierBianconeri a caccia di un profilo mancino per la retroguardia di Spalletti: il casting è iniziato, tutti i nomi ... tuttosport.com

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.