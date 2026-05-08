Calciomercato Juventus un nuovo Ronaldo presto a Torino? Occhi puntati su Cristiano Jr concorrenza già foltissima

Sul calciomercato della Juventus si parla di un possibile ingresso nel settore giovanile di Cristiano Jr, figlio del famoso calciatore. La società sta valutando questa operazione, mentre si scontrano con altre grandi squadre europee che sono interessate a giovani talenti. La decisione potrebbe influenzare il futuro della rosa e delle giovanili del club. La situazione rimane in fase di valutazione da parte della dirigenza bianconera.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

di Luca Fioretti Calciomercato Juventus, la dirigenza valuta il clamoroso innesto di Cristiano Jr per il settore giovanile lanciando la sfida alle big europee. A distanza di 4 anni dall’ultima apparizione di Cristiano Ronaldo a Torino, una nuova incredibile suggestione scuote il mercato della Juventus. Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico The Sun, la società starebbe monitorando con estrema attenzione la crescita di Cristiano Junior. Il giovane talento, nato nel 2010, ha dimostrato doti tecniche fuori dal comune, attirando i riflettori dei più importanti osservatori. La dirigenza vorrebbe portare il cognome più celebre del calcio mondiale all’ombra della Mole, inserendo il ragazzo nelle proprie formazioni giovanili per farlo crescere con calma.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, un nuovo Ronaldo presto a Torino? Occhi puntati su Cristiano Jr, concorrenza già foltissima Notizie correlate Leggi anche: Calciomercato Juventus, occhi su Bernasconi: concorrenza dalla Serie A Calciomercato Inter LIVE: dalla Spagna arrivano aggiornamenti su Bastoni. Occhi puntati su Mastantuonodi Redazione Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Calciomercato Juventus – Trattative live per Angelo Stiller: colpo a sorpresa; Calciomercato Juve: spunta Reijnders! Spalletti chiama Bernardo Silva, Alisson di corsa; La Juve cerca due 9: gelo con Vlahovic, Lewa lontano, rispunta Kolo Muani; Alisson apre alla Juventus: un affare da circa 40 milioni di euro. Calciomercato Juve, chi saranno i prossimi numeri 9? La situazioneIl reparto offensivo della Juventus dovrà essere completamente rinnovato. L'idea è di acquistare due centravanti per la prossima stagione. juvenews.eu Pagina 1 | Calciomercato Juve, cinque nomi dietro! Scout in azione, baby talenti e l'occasione dalla PremierBianconeri a caccia di un profilo mancino per la retroguardia di Spalletti: il casting è iniziato, tutti i nomi ... tuttosport.com Calciomercato Juventus, si lavora per lavorare Alaba a Torino, ma è derby italiano! - facebook.com facebook Calciomercato #Juventus La decisione di #Gasperini su #Celik e #Pellegrini x.com