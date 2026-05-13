Mercato Juventus retroscena su Bernardo Silva | chiamata con Ronaldo e Cancelo

Nel mercato della Juventus, si parla di un possibile trasferimento di Bernardo Silva. Secondo fonti vicine al club, ci sarebbe stata una chiamata che coinvolge anche Ronaldo e Cancelo. Il centrocampista portoghese è al centro di trattative tra il suo attuale club e la società bianconera, che sta valutando un eventuale acquisto. La situazione resta in fase di sviluppo, con aggiornamenti ancora da confermare.

Il nome in cima alla lista degli obiettivi della Juventus per il prossimo mercato è quello di Bernardo Silva. Il centrocampista portoghese avrebbe confermato di voler lasciare il Manchester City – dopo aver conquistato ben 19 trofei, tra cui il Treble nel 20222023 – a fine stagione dopo 9 anni, senza rinnovare il suo contratto. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il club bianconero avrebbe accelerato i contatti presentando una maxi proposta per convincere il giocatore a firmare. Offerta complessiva da 8 milioni di euro a stagione, di cui 6 milioni netti più 2 milioni di bonus, con un contratto fino al 2028 e opzione fino al 2029. Sul portoghese ci sarebbe anche l’interesse dell’Arsenal, del Barcellona e soprattutto del Galatasaray, ma la Juventus sembrerebbe in vantaggio rispetto alle concorrenti.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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