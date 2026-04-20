Juventus mercato rovente | assalto totale su Bernardo Silva

Il mercato della Juventus si anima con una forte attenzione su Bernardo Silva, obiettivo principale del club in questa sessione di trasferimenti. Secondo fonti vicine alla società, il pressing nei confronti del calciatore portoghese si fa sempre più intenso, mentre si parla di una possibile chiamata da parte dell’allenatore. L’interesse della squadra si accompagna a una crescente attesa tra i tifosi, con trattative che si fanno sempre più calde.

Juventus-Bernardo Silva: Pressing totale e la “chiamata” di Spalletti. Il calciomercato della Juventus entra in una fase rovente con una notizia che sta scuotendo l’ambiente bianconero: il club torinese è all’assalto di Bernardo Silva. Secondo quanto riportato dal giornalista Michele De Blasis su X, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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