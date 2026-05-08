Mercato Serie A | Juventus su Bernardo Silva Alaba offerto a Inter e Milan

Sul fronte del mercato di Serie A, si segnala che la Juventus sarebbe interessata a Bernardo Silva, mentre l’Inter e il Milan hanno ricevuto un’offerta per Alaba. Non sono stati forniti dettagli sui club coinvolti nei negoziati o sui termini delle trattative. La possibile entrata di Silva potrebbe influenzare la rosa bianconera, ma al momento non ci sono conferme ufficiali sulle trattative in corso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Chi sono i club interessati alla firma di Alaba?. Come cambierà la Juventus con l'arrivo di Bernardo Silva?. Quali sono le sfide decisive che attendono l'Inter in finale?. Perché il Venezia sta investendo 100 milioni nel nuovo progetto?.? In Breve L'agente Zahavi contatta Milan e Inter per il futuro di Alaba a 34 anni.. L'austriaco ha collezionato 39 trofei e solo 14 presenze in questa stagione.. Il Venezia pianifica un nuovo capitolo con un investimento di 100 milioni.. Napoli punta sulla rete di Scott in vista della sfida contro il Bologna.. L’Inter di Lautaro affronta la grande finale con la guida tecnica di un leader carismatico, mentre Calha non riuscirà a recuperare per l’appuntamento decisivo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mercato Serie A: Juventus su Bernardo Silva, Alaba offerto a Inter e Milan Notizie correlate Leggi anche: Juventus, mercato rovente: assalto totale su Bernardo Silva Bernardo Silva Juventus, doccia gelata dalla Spagna: Mendes lo ha offerto a zero al Real Madrid! Cosa sta succedendodi Luca FiorettiBernardo Silva Juventus, la dirigenza tenta il grande colpo ma deve sfidare il Real Madrid per assicurarsi il talento portoghese in... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Calciomercato Juve: spunta Reijnders! Spalletti chiama Bernardo Silva, Alisson di corsa; Ufficiali le date del calciomercato estivo 2026 e invernale 2027: quando aprirà e chiuderà il mercato in Serie A; 'Cara' Inter: 5 nerazzurri nella top 10 dei giocatori più preziosi di questa A; Dall'Inghilterra: Juve su Reijnders. Si può fare se... Juve c’è un caso da 100 milioni: da Openda a Zhegrova e David, il piano mercato si complicaLe minusvalenze da evitare possono condizionare il mercato. La vera paura della Juve sono gli esuberi da 100 milioni ... corrieredellosport.it Cessioni Juve: tutti i nomi in bilico, le scelte di Spalletti e la decisione che anticipa il mercatoDa Cabal e Adzic a Gatti e Zhegrova: le possibilità di conferma o partenza dei giocatori meno utilizzati dall'allenatore bianconero ... tuttosport.com #serieA1 #mercato CBF Balducci Hr Macerata #conferma #GiorgiaCaforio SERIE A1. Mercato CBF Balducci Giorgia Caforio è ancora arancionera MACERATA. Rinnovato l'accordo per la stagione 2026/27 con il libero salentino https://www.baloovolley.it/index - facebook.com facebook