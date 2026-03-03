Mense scolastiche roadmap antispreco tra digitale e nuovi criteri negli appalti

Viene annunciato un piano per ridurre lo spreco nelle mense scolastiche e nella ristorazione collettiva, che si basa su una maggiore pianificazione, l’introduzione di strumenti digitali e l’applicazione di nuovi criteri negli appalti. La strategia mira a migliorare l’efficienza e la sostenibilità del settore, coinvolgendo enti pubblici e operatori privati in un percorso di cambiamento.

Roma, 3 mar. (Adnkronos) - Mense scolastiche e ristorazione collettiva: la riduzione dello spreco passa dalla pianificazione, dal digitale e da nuovi criteri negli appalti. Questi i temi al centro del convegno che si è svolto oggi a Roma, presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati, su iniziativa dell'onorevole Maria Chiara Gadda, prima firmataria Legge 16616 antispreco. Promosso da PlanEat, l'incontro ha messo in evidenza l'importanza della collaborazione tra pubblico e privato per raggiungere un cambiamento sostanziale; in particolare è stato individuato come obiettivo strategico quello di introdurre nei capitolati delle...