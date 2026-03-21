Questa sera la squadra di Siena affronta una trasferta a Casale Monferrato, con il match che inizia alle 20,30. La partita vede in panchina coach Vecchi, mentre sulla strada del Costone si frappone il Don Bosco Crocetta. La sfida rappresenta un momento importante per le due formazioni, che cercano di ottenere punti fondamentali nel campionato.

Torna in campo questa sera la Note di Siena attesa dalla difficile trasferta di Casale Monferrato (palla a due alle 20,30). "Siamo in un momento in cui sappiamo che dobbiamo contare molto sulle nostre doti morali, sul nostro impegno sulla presenza mentale a maggior ragione in trasferta contro una squadra che è affamata di punti e che rispetto all’andata è cresciuta". Così coach Federico Vecchi (nella foto) alla vigilia della gara in Piemonte. "E’ una partita molto insidiosa per il viaggio, per il valore degli avversari e per il nostro momento di difficoltà fisica visti tanti infortuni. A maggior ragione la parte di attenzione, di concentrazione e la mentalità da Mens Sana che dobbiamo avere sarà decisiva". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Mens Sana a Casale Monferrato. La carica di coach Vecchi. Ora c’è il Don Bosco Crocetta sulla strada del Costone

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