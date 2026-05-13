Meno fragili con due milioni anti-dissesto

Nel Varesotto sono stati approvati sei interventi per un totale di oltre due milioni di euro, destinati a contrastare il dissesto idrogeologico. Le opere prevedono la messa in sicurezza di frane, il monitoraggio di torrenti e la prevenzione di allagamenti sulle strade della zona. Questi interventi si inseriscono nel nuovo piano regionale volto a ridurre i rischi derivanti da eventi meteorologici e dissesti naturali.

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Frane, torrenti sotto osservazione e strade a rischio allagamenti: il Varesotto entra nel nuovo piano regionale contro il dissesto idrogeologico con sei interventi finanziati per oltre due milioni. Le risorse fanno parte del maxi stanziamento da 37,7 milioni approvato dalla Regione per opere di difesa del suolo distribuite in tutte le province con l’obiettivo di rafforzare la prevenzione in un territorio sempre più fragile davanti agli eventi climatici estremi. Per la provincia di Varese il pacchetto di interventi tocca alcune delle aree che negli ultimi anni hanno mostrato maggiori criticità dal punto di vista idraulico e geologico. La voce più consistente riguarda Cadegliano Viconago, dove verranno destinati 700mila euro per il potenziamento delle opere di protezione legate al fronte franoso.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Meno fragili con due milioni anti-dissesto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate La Bergamasca guida il piano anti-dissesto della Regione: 15 interventi finanziati per 8,8 milioniRegione Lombardia stanzia 37,7 milioni di euro per realizzare 68 interventi di difesa del suolo e contrasto del dissesto idrogeologico in più di 60... Commercialista condannato per appropriazione indebita: “Usò due milioni per sé, lasciando le briciole per i fragili in carico”Brescia, 26 febbraio 2026 – Invece di usare i soldi che avrebbe dovuto amministrare e che sarebbero serviti per sostenere le persone fragili della... Argomenti più discussi: Meno fragili con due milioni anti-dissesto; Giovani fragili, troppo fragili. Sul paradosso di una sofferenza che si allarga mentre la curiamo; Matricole universitarie sempre meno preparate ai test d'ingresso: Si tornasse alla vecchia scuola, basta promozioni facili, stop ricorsi delle famiglie, così asticella si abbassa di anno in anno; Come rimpolpare il viso scavato e rassodarlo senza chirurgia. Tranquilla, sono una vecchia di 51 anni e con la pelle spessa (purtroppo). Non rientro nel loro target, ma mi cercano perché curiosi, dal parlare con qualcuno che provi almeno ad aprire certe 'porte'. Rispondo appena posso ad alcuni di loro, perché il solo fatt x.com Le stampe in ABS sono improvvisamente fragili e deboli reddit