Commercialista condannato per appropriazione indebita | Usò due milioni per sé lasciando le briciole per i fragili in carico

Invece di gestire correttamente i fondi affidati, un commercialista avrebbe utilizzato due milioni di euro per fini personali, lasciando poche risorse per le persone in difficoltà che avrebbe dovuto assistere. La vicenda solleva dubbi sulla trasparenza e sulla responsabilità di chi si occupa di gestione finanziaria, mentre le indagini continuano a fare luce sulla questione.

Brescia, 26 febbraio 2026 – Invece di usare i soldi che avrebbe dovuto amministrare e che sarebbero serviti per sostenere le persone fragili della quali era responsabile, aveva speso due milioni per sé: secondo l’accusa e la conseguente sentenza di primo grado, soltanto una parte dei fondi veniva davvero usata per le persone che aveva in carico. Il Tribunale di Brescia ha emesso una sentenza che vede Maurizio Nostro, commercialista sessantaquattrenne originario di Brescia, condannato a 5 anni e quattro mesi di reclusione per appropriazione indebita. Le gravi accuse a suo carico riguardavano la sottrazione di fondi destinati a persone vulnerabili: in particolare anziani e disabili, dei quali era legale amministratore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

