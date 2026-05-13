Memoria viva | si è concluso il viaggio dei giovani di San Mauro Castelverde ad Auschwitz e Birkenau

Da palermotoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è appena concluso il viaggio dei venti giovani di San Mauro Castelverde ad Auschwitz e Birkenau, un’esperienza che li ha portati a visitare i campi di concentramento in Polonia. Durante la visita, hanno esplorato le aree di Auschwitz I e Birkenau, documentando le strutture e i luoghi storici. L’attività si è svolta nell’ambito di un percorso di memoria dedicato alle vittime dell’Olocausto.

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Si è conclusa l’intensa esperienza del "Viaggio della Memoria" che ha visto protagonisti venti giovani di San Mauro Castelverde. La delegazione, composta da ragazzi tra i 18 e i 25 anni, è rientrata dalla Polonia dopo un percorso di tre giorni che li ha portati a varcare i cancelli di Auschwitz e.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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