Memoria viva | si è concluso il viaggio dei giovani di San Mauro Castelverde ad Auschwitz e Birkenau

Si è appena concluso il viaggio dei venti giovani di San Mauro Castelverde ad Auschwitz e Birkenau, un’esperienza che li ha portati a visitare i campi di concentramento in Polonia. Durante la visita, hanno esplorato le aree di Auschwitz I e Birkenau, documentando le strutture e i luoghi storici. L’attività si è svolta nell’ambito di un percorso di memoria dedicato alle vittime dell’Olocausto.

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