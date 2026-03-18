Quindici studenti romani hanno partecipato al Viaggio della Memoria in Polonia, visitando i campi di sterminio di Auschwitz e Birkenau. L’iniziativa è stata promossa da Roma Capitale e dalla Città Metropolitana, con l’obiettivo di far conoscere ai giovani l’esperienza di quei luoghi simbolo della storia dell’Olocausto. Durante il viaggio, i partecipanti hanno attraversato le aree più significative dei campi, confrontandosi con le testimonianze e i monumenti.

Un viaggio nel cuore della memoria, tra dolore e consapevolezza. Sono 132 gli studenti romani che hanno partecipato al Viaggio della Memoria in Polonia, organizzato da Roma Capitale e dalla Città Metropolitana, visitando i campi di sterminio di Auschwitz e Birkenau. Un’esperienza intensa, più che una visita: un vero e proprio attraversamento dell’orrore della Shoah, tra le rotaie della Judenrampe, punto di arrivo dei deportati, e i resti di un sistema costruito per lo sterminio di milioni di persone. Il luogo dove “iniziava la fine”. Proprio a Birkenau il sindaco Roberto Gualtieri ha deposto una corona di fiori, ricordando come quel luogo rappresenti uno dei simboli più drammatici della storia europea. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viaggio della Memoria, studenti romani ad Auschwitz e Birkenau: “Qui l’abisso della disumanità”

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