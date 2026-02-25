Studenti liguri ad Auschwitz e Birkenau | Esperienza dolorosa ma doverosa

Gli studenti sono accompagnati da alcuni docenti, dal vice presidente del Consiglio regionale Roberto Arboscello, dal consigliere segretario Angelo Vaccarezza e da alcuni consiglieri regionali Lunedì 23 febbraio 2026, nella prima tappa del viaggio nei campi di sterminio, i vincitori del concorso bandito dal Consiglio regionale e dedicato al Giorno della Memoria hanno raggiunto il lager costruito vicino a Cracovia. La delegazione era accompagnata da consiglieri regionali, rappresentanti di Aned e della comunità ebraica di Genova e da alcuni docenti. Al mattino la delegazione ha visitato il campo di Auschwitz dove, nato nel 1940 come campo di lavoro, furono successivamente allestite le camere a gas e il forno crematorio trasformandolo in uno dei campi di sterminio più tristemente famosi. È stata deposta una corona davanti al 'Muro delle fucilazioni', un cortile interno al campo dove vennero uccisi molti oppositori politici. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

