Meloni in Senato | Cabina di regia con le opposizioni? Porte aperte a chi ha voglia di confrontarsi – La diretta

Durante il question time in Senato, il presidente del Consiglio ha affrontato vari argomenti, tra cui il nucleare, il Piano casa, il mercato del lavoro, il PNRR e le tensioni in Medio Oriente. Ha anche aperto alla possibilità di creare una cabina di regia con le opposizioni, sottolineando la disponibilità ad ascoltare chi desidera confrontarsi. La sua presenza ha attirato l’attenzione su temi politici e internazionali di attualità.

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