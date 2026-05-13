Meloni in Senato | Cabina di regia con le opposizioni? Porte aperte a chi ha voglia di confrontarsi – La diretta
Durante il question time in Senato, il presidente del Consiglio ha affrontato vari argomenti, tra cui il nucleare, il Piano casa, il mercato del lavoro, il PNRR e le tensioni in Medio Oriente. Ha anche aperto alla possibilità di creare una cabina di regia con le opposizioni, sottolineando la disponibilità ad ascoltare chi desidera confrontarsi. La sua presenza ha attirato l’attenzione su temi politici e internazionali di attualità.
Giorgia Meloni in Senato in occasione del question time. Diversi i temi al centro dell’intervento della presidente del Consiglio: dal nucleare al Piano casa, dal lavoro al Pnrr passando per le tensioni geopolitiche in Medio Oriente. Giorgia Meloni in Senato per il question time – La diretta Inizio diretta: 130526 16:30 Fine diretta: 130526 19:00 17:42 130526 Meloni: "Niente austerità, politiche serie e non superbonus senza controllo" “Io incontro sempre una certa contraddizione nelle accuse che voi muovete. Da una parte veniamo accusati di fare austerità e dall’altra veniamo redarguiti per l’aumento del rapporto debito-Pil. Credo che le due cose non stiano insieme”.🔗 Leggi su Lapresse.it
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