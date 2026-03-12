Meloni tende la mano a Schlein | L’invito alle opposizioni sulla crisi resta valido La segretaria dem | La premier posi la clava

La premier ha ribadito che l'invito alle opposizioni sulla crisi resta valido, rispondendo alle dichiarazioni della segretaria del Partito Democratico, che l’ha accusata di usare toni duri. La segretaria dem ha commentato le parole della premier, chiedendo a quest’ultima di smettere di usare un linguaggio aggressivo. La discussione si è svolta in aula, con le due leader che si sono confrontate pubblicamente.

«Mi corre l'obbligo, per ristabilire quanto accaduto, di rispondere alle dichiarazioni della segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, relativamente all'appello all'unità che ho rivolto ieri, in aula, alle opposizioni. Il mio è stato un appello al dialogo sincero e pubblico, a fronte del quale l'opposizione ha risposto con accuse, ironie e perfino insulti personali. 'Serva', 'ridicola', 'imbarazzante', 'pericolo per l'umanità', 'persona che striscia per non inciampare' e molti altri. Questi sono stati i toni utilizzati da esponenti dell'opposizione, che mi sembrano ben lontani da un clima di confronto costruttivo».