Meloni | Il salario minimo rischia di diventare una soglia al ribasso

Durante un intervento in Senato, la presidente del Consiglio ha parlato del salario minimo, affermando che potrebbe rappresentare una soglia al ribasso. Ha sottolineato che il governo sta lavorando su tematiche legate all’occupazione e ha espresso preoccupazioni riguardo all’introduzione di questa misura, criticando la proposta avanzata dalla sinistra. La discussione si è concentrata sulla questione dei livelli salariali e delle politiche del lavoro.

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