Meloni | Il salario minimo rischia di diventare una soglia al ribasso
Durante un intervento in Senato, la presidente del Consiglio ha parlato del salario minimo, affermando che potrebbe rappresentare una soglia al ribasso. Ha sottolineato che il governo sta lavorando su tematiche legate all’occupazione e ha espresso preoccupazioni riguardo all’introduzione di questa misura, criticando la proposta avanzata dalla sinistra. La discussione si è concentrata sulla questione dei livelli salariali e delle politiche del lavoro.
La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso del premier time in Senato si sofferma sul lavoro del governo in materia di Lavoro ed usa parole chiare contro il salario minimo invocato dalla sinistra. "Con l'ultimo decreto abbiamo stabilito che possono accedere agli incentivi pubblici per le assunzioni solamente quelle imprese che applicano un salario giusto - spiega la premier - dove per salario giusto si intende il trattamento economico complessivo sancito dai contratti collettivi nazionali che vengono stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative. È una strada diversa da quella del salario minimo legale...🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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Un altro traguardo del governo #Meloni: il rischio povertà è al minimo storico, lo dice Eurostat. È grazie a misure concrete come il salario giusto e il Piano Casa, non al reddito di cittadinanza e all’assistenzialismo della sinistra e dei 5 stelle, che l’Italia cresce. A x.com
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