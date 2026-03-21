Crisi di nervi di Travaglio alla vigilia del voto Insulti con la bava alla bocca alla Meloni | Bugiarda mente ogni volta che respira

Alla vigilia del voto, Marco Travaglio ha avuto una crisi di nervi e ha rivolto pesanti insulti alla premier, accusandola di essere una bugiarda e di mentire ogni volta che respira. Le sue parole sono state accompagnate da un tono accalorato e da un linguaggio colorito, con la bocca apparentemente piena di rabbia. L’episodio ha attirato l’attenzione, lasciando spazio a discussioni sulla sua reazione.

L’incipit è fulminante: “ Giorgia Meloni è una bugiarda”. Ma con Marco Travaglio si sa, non c’è limite quando decide di passare alle parole forti. Ed ecco che precisa: Non che sia una novità, ma l’altra sera, approfittando del non avere l’ultima parola prima del silenzio elettorale da Mentana, ha esagerato. Oltre alle varie balle sulla riforma della giustizia, tirato dentro anche me e I l Fatto Quotidiano nella sua indecente campagna elettorale”, ha scritto oggi, in home page, nell’editoriale che a quanto pare aveva urgenza di pubblicare, si stava facendo l’insulto sotto dopo aver assistito all’intervista alla premier fatta da Enrico Mentana nell’ultima giornata del referendum. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Crisi di nervi di Travaglio alla vigilia del voto. Insulti (con la bava alla bocca) alla Meloni: “Bugiarda, mente ogni volta che respira” Articoli correlati Leggi anche: Crisi di nervi di Travaglio alla vigilia del voto. Insulti (con la bava alla bocca) alla Meloni: “Bugiarda, mente ogni volta che respiri!” Pisacane: “Napoli squadra di campioni, dobbiamo giocare con la bava alla bocca”Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa del prossimo impegno della sua squadra venerdì alle ore 18,30 contro il... Tutto quello che riguarda Crisi di nervi di Travaglio alla... Temi più discussi: Un ministro sull’orlo di una crisi di nervi; Casarano in crisi di nervi, ma il Cosenza non si fidi: serve un’altra prova da grande · CosenzaChannel.it; Inter sull’orlo di una crisi di nervi. Ora Chivu deve evitare di buttare via tutto; Guerra in Iran, AI, crisi climatica: siamo di fronte a un nuovo 2008?. Fonseca, crisi di nervi e spettacolo a Miami: Joao batte Marozsan e trova Alcaraz per un match incandescenteFonseca scaglia la racchetta, poi supera la crisi di nervi e Marozsan e trova Alcaraz per un secondo turno di Miami che si preannuncia incandescente, soprattutto sugli spalti ... sport.virgilio.it Maschi sull orlo di una crisi di nervi in scena a BorgioDomenica 8 marzo alle ore 18:00 con un aperitivo di benvenuto gratuito e ad ingresso gratuito, comincia Il please Festival o Festival della gentilezza. Si inizia col botto con il nuovo spettacolo di A ... ivg.it 1973, la madre di tutte le crisi energetiche (fu anche un «divorzio» Usa-Europa) facebook Stamattina a #Cassino al fianco di lavoratrici, lavoratori e sindaci. La crisi di #Stellantis non è solo locale: è un’emergenza che colpisce tutto il Lazio. Governo e #Regione escano dal silenzio: serve un tavolo subito per difendere lavoro e territorio. x.com