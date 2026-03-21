Crisi di nervi di Travaglio alla vigilia del voto Insulti con la bava alla bocca alla Meloni | Bugiarda mente ogni volta che respiri!

Nella notte prima delle elezioni, Marco Travaglio ha avuto una crisi di nervi e ha rivolto insulti alla premier, definendola una bugiarda e accusandola di mentire continuamente. Durante un intervento pubblico, si è lasciato andare a frasi dure, con toni accesi e parole forti, rivolte direttamente alla leader del governo. La scena si è conclusa con un’esplosione di rabbia e parole di fuoco.

L’incipit è fulminante: “ Giorgia Meloni è una bugiarda”. Ma con Marco Travaglio si sa, non c’è limite quando decide di passare alle parole forti. Ed ecco che precisa: Non che sia una novità, ma l’altra sera, approfittando del non avere l’ultima parola prima del silenzio elettorale da Mentana, ha esagerato. Oltre alle varie balle sulla riforma della giustizia, tirato dentro anche me e I l Fatto Quotidiano nella sua indecente campagna elettorale”, ha scritto oggi, in home page, nell’editoriale che a quanto pare aveva urgenza di pubblicare, si stava facendo l’insulto sotto dopo aver assistito all’intervista alla premier fatta da Enrico Mentana nell’ultima giornata del referendum. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Crisi di nervi di Travaglio alla vigilia del voto. Insulti (con la bava alla bocca) alla Meloni: “Bugiarda, mente ogni volta che respiri!” Articoli correlati Pisacane: “Napoli squadra di campioni, dobbiamo giocare con la bava alla bocca”Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa del prossimo impegno della sua squadra venerdì alle ore 18,30 contro il... Iran, Meloni e Crosetto al Quirinale: incontro con Mattarella alla vigilia del voto in Parlamento sugli aiuti militariIl panorama geopolitico internazionale sta attraversando una fase di estrema criticità che vede l’Italia in prima linea nel tentativo di gestire le... Una selezione di notizie su Crisi di nervi di Travaglio alla... Temi più discussi: Un ministro sull’orlo di una crisi di nervi; Casarano in crisi di nervi, ma il Cosenza non si fidi: serve un’altra prova da grande · CosenzaChannel.it; Inter sull’orlo di una crisi di nervi. Ora Chivu deve evitare di buttare via tutto; Guerra in Iran, AI, crisi climatica: siamo di fronte a un nuovo 2008?. Fonseca, crisi di nervi e spettacolo a Miami: Joao batte Marozsan e trova Alcaraz per un match incandescenteFonseca scaglia la racchetta, poi supera la crisi di nervi e Marozsan e trova Alcaraz per un secondo turno di Miami che si preannuncia incandescente, soprattutto sugli spalti ... sport.virgilio.it Maschi sull orlo di una crisi di nervi in scena a BorgioDomenica 8 marzo alle ore 18:00 con un aperitivo di benvenuto gratuito e ad ingresso gratuito, comincia Il please Festival o Festival della gentilezza. Si inizia col botto con il nuovo spettacolo di A ... ivg.it 1973, la madre di tutte le crisi energetiche (fu anche un «divorzio» Usa-Europa) facebook Stamattina a #Cassino al fianco di lavoratrici, lavoratori e sindaci. La crisi di #Stellantis non è solo locale: è un’emergenza che colpisce tutto il Lazio. Governo e #Regione escano dal silenzio: serve un tavolo subito per difendere lavoro e territorio. x.com