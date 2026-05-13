Meloni in Senato | Momento non facile meno spazio a polemiche e più confronto
Durante un intervento in Senato, un esponente del governo ha sottolineato come il periodo attuale sia difficile, invitando a ridurre le polemiche e a favorire un confronto più costruttivo tra le parti. La dichiarazione è stata pronunciata nel corso di un dibattito in aula, dove si è discusso delle sfide politiche e delle questioni nazionali. L'oratore ha evidenziato la necessità di un atteggiamento più aperto e dialogante in questo momento.
(Adnkronos) – "E' chiaramente un momento che non è facile e dovrebbe esserci meno spazio per la polemica e più spazio per un confronto". A dirlo, durante il premier time in Senato e rispondendo al leader di Azione Carlo Calenda, è la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "La situazione nella quale noi ci troviamo – ha spiegato -, il fatto che ci sia un quadro economico internazionale particolarmente complesso e che le tensioni geopolitiche che noi continuiamo a vivere incideranno, come già stanno incidendo sulla crescita, sui costi energetici sulla competitività delle imprese sul potere d'acquisto delle famiglie". Le ''porte del governo sono sempre aperte quando c'è la voglia di confrontarsi nel merito di questioni che in ogni caso impattano su ciascuno di noi.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Meloni al Premier Time: Momento difficile, meno polemiche e più confronto su strategie per il Paese
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