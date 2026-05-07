Bove si racconta sui social | Speravo fosse più facile ritrovare spazio

Edoardo Bove ha condiviso un messaggio sui social, spiegando di aver sperato fosse più semplice ritrovare spazio in campo dopo un periodo di inattività. Nel suo post, ha raccontato le emozioni legate al ritorno e le difficoltà incontrate nel riappropriarsi della forma fisica e delle occasioni di gioco. La sua testimonianza evidenzia la fatica e la determinazione necessarie per riprendere il ritmo dopo un infortunio.

Edoardo Bove ha deciso di parlare sui propri profili social, raccontando la gioia ma anche le difficoltà a tornare in campo dopo il lungo stop. Se la forma fisica perfetta tarda ancora ad arrivare, l’ex centrocampista della Roma ha confermato di non aver nessuna intenzione di mollare e di abbandonare il sogno di continuare a giocare. Il post sui social. Attraverso un post sul proprio profilo Instagram, a corredo di una carrellata di immagini dei suoi primi mesi con la maglia del Watford, Bove ha parlato ai suoi follower. Queste le sue parole: “Dopo più di un anno lontano dal campo, questi 4 mesi hanno significato tanto. Sono contento di aver ricominciato e di aver rimesso il calcio al centro della mia vita.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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Bove, che fatica il ritorno in campo nella B inglese: "Speravo che fosse più facile" #bove x.com