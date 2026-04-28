Capitale della cultura 2027 la mozione delle opposizioni | Ampliare la cabina di regia

Le opposizioni hanno presentato una mozione che propone di ampliare la cabina di regia incaricata di coordinare le iniziative per Pordenone Capitale della Cultura 2027. La richiesta riguarda l’inserimento di figure con comprovata esperienza tecnica e di rappresentanti provenienti dai settori politico, economico e associativo. La proposta mira a rafforzare la gestione e l’organizzazione dell’evento, coinvolgendo diversi attori della comunità.

“Ampliare la cabina di regia di Pordenone Capitale della Cultura 2027, includendo figure di comprovata esperienza tecnica e rappresentanti del mondo politico, economico e associativo”. La richiesta arriva dalle opposizioni al termine della seduta del Consiglio comunale avvenuta lunedì 27 aprile.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Notizie correlate Ancona capitale italiana della cultura 2028. Decaro: Gravina in Puglia capitale regionale 2027 Scelto il capoluogo marchigiano, la località pugliese finalistaIl riconoscimento di capitale Italiana della cultura 2028 è andato ad un’altra delle 10 città finaliste: Ancona. Capitale della Cultura 2027: dalla Regione 1,24 milioni di euro per la viabilitàLa Regione ha annunciato un contributo di 1,24 milioni di euro per interventi di manutenzione straordinaria della viabilità a Pordenone. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Pordenone Capitale Italiana della Cultura 2027: il Comitato Promotore; Verona capitale italiana del volontariato 2027; Capitale Italiana del Libro 2027, Grottammare lancia la sfida; Pordenone Capitale della Cultura 2027: progetti, strategie e il lavoro del comitato. Pordenone Capitale della Cultura 2027, il Comitato promotore accelera sui progettiIn Municipio il tavolo con Comune, imprese e cultura: dal recupero di Villa Cattaneo alla strategia turistica e all’accoglienza ... nordest24.it Linea Verde Italia a Brindisi sabato 18 aprile su Rai 1: Castello Alfonsino, street art al quartiere Paradiso e la candidatura a Capitale della CulturaLinea Verde Italia sabato 18 aprile su Rai 1 a Brindisi: battello fotovoltaico al Castello Alfonsino, street art al Paradiso, vela paralimpica e Alberobello UNESCO ... lifestyleblog.it L’arte di Spagnuolo riaccende le sale del settecentesco Palazzo Ciccozzi. Ora un evento al mese per accompagnare L’Aquila Capitale della Cultura - facebook.com facebook In un susseguirsi di sfilate, la Barcelona Bridal Fashion Week 2026 ha mostrato il guardaroba della sposa (e della cerimonia in generale) del prossimo anno, consolidando la capitale della Catalogna come wonderland del fashion nuziale e centro globale e de x.com