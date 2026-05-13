Giorgia Meloni accende la discussione con l’opposizione al Senato | Le mie porte aperte a chi mette gli interessi nazionali davanti a quelli di partito – La diretta

Oggi al Senato si svolge un intervento della presidente del consiglio, in una sessione che vede la presenza dell’opposizione. Durante il suo discorso, ha affermato di essere disponibile a collaborare con chi mette gli interessi nazionali davanti a quelli di partito. La discussione si tiene in un momento di confronto tra maggioranza e opposizione, con diversi interventi e dichiarazioni da entrambe le parti. La seduta prosegue con vari interventi dei senatori presenti.

La presidente del consiglio, Giorgia Meloni è al premier time al Senato, oggi, 13 maggio. Con un’agenda di temi diffusa a cui rispondere, che vanno dalla crisi in Iran che non accenna a calmarsi (con le conseguenze economiche che i consumatori italiani già sentono) al piano casa, a cui ha dedicato anche un’ampia intervista su Panorama. La prima domanda del question time di oggi al Senato è di Carlo Calenda, leader di Azione che pone il tema della produttività economica italiana: «Non possiamo avere il costo dell’energia più alta d’Europa ed avere aziende monopolisti che guadagnano più dei competitor di altri paesi, ad esempio alla Germania. Le chiedo di farsene carico e di creare una cabina di regia per l’economia italiana».🔗 Leggi su Open.online

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