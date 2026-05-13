Meloni | Con tre rinnovi di contratto un docente guadagna in media oltre 400 euro in più insieme agli arretrati

Durante un intervento in Senato, il presidente del Consiglio ha affrontato il tema dei salari e del potere d’acquisto delle famiglie. Ha evidenziato che, grazie a tre rinnovi contrattuali, un docente ha visto un aumento medio di oltre 400 euro, comprensivi degli arretrati. La discussione si è concentrata sui benefici ottenuti nel settore dell’istruzione, senza entrare nel dettaglio di altre categorie o fattori esterni.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha dedicato buona parte del suo intervento al Premier Time in Senato a un tema caldo come quello dei salari e del potere d’acquisto delle famiglie. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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