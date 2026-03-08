Stipendi con la flat tax aumenti fino a 850 euro | chi guadagna di più e da quando tra rinnovi contrattuali notturni e festivi

A partire dal 2026, i lavoratori dipendenti vedranno aumentare le proprie buste paga grazie alla nuova flat tax applicata sugli aumenti contrattuali e sulle maggiorazioni per lavoro notturno e festivo. Con questa misura, gli stipendi potrebbero arrivare fino a 850 euro, influenzando le retribuzioni di chi riceve maggiorazioni o rinnovi contrattuali. La legge introduce questa novità nel quadro delle modifiche fiscali previste per quell'anno.

Nel 2026 la busta paga dei lavoratori dipendenti diventa più ricca grazie alla nuova flat tax su aumenti contrattuali e maggiorazioni per lavoro festivo o notturno introdotta con la legge di Bilancio. Le simulazioni elaborate dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro mostrano che il beneficio può arrivare fino a circa 850 euro netti all'anno, a seconda del settore e della tipologia di compensi. Le misure puntano a ridurre la tassazione sugli incrementi salariali e su alcune indennità, con l'obiettivo di aumentare il reddito netto dei dipendenti nel 2026.

Da aprile flat tax al 5% sugli aumenti contrattuali per chi guadagna meno di 33mila euro. 15% sulle indennità per notturni e festiviA partire dalla busta paga di aprile i lavoratori dipendenti vedranno gli effetti dello sconto fiscale sugli aumenti previsti da rinnovi contrattuali...

Flat tax sugli aumenti contrattuali e su notturni e festivi: come funziona il fisco lightOperative le misure della Legge di Bilancio 2026: imposta sostitutiva al 5% sui rinnovi 2024-2026 per redditi fino a 33mila euro e aliquota al 15% su...

