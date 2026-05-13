Il governo ha presentato un nuovo Piano Casa che mira a fornire risposte concrete alle esigenze abitative dei cittadini e a stimolare gli investimenti nel settore. Durante una conferenza stampa, un rappresentante ha spiegato che il piano si rivolge a coloro che si trovano in una condizione di mezzo, tra essere troppo benestanti per le case popolari e troppo poveri per sostenere i costi del mercato immobiliare. La misura punta a creare un circuito di investimenti e opportunità nel settore edilizio.

Quelle persone che «sono troppo “benestanti” per accedere alle graduatorie delle case popolari e troppo “povere” per far fronte alle richieste, sempre più alte, del mercato immobiliare». I primi destinatari del Piano Casa da almeno 100mila alloggi in dieci anni varato dal governo sono loro. E sono «tantissimi», un ceto medio fatto di «persone che lavorano e pagano le tasse, o studiano e si impegnano» ma per le quali il mattone è diventato proibitivo. Giorgia Meloni lo ha ribadito in un’intervista da prima pagina a Panorama, realizzata dal direttore Maurizio Belpietro e della quale La Verità offre un ampio stralcio. Il Piano Casa vale almeno 100mila abitazioni.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Meloni: «Col Piano Casa diamo risposte ai cittadini e alimentiamo un circuito virtuoso di investimenti»

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