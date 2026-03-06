virtuoso del piano khrikuli incanta casa bruschi

Oggi si tiene a Casa Bruschi il primo evento della XXI edizione del Festival Musicale Internazionale, organizzato dalla Fondazione Ivan Bruschi in collaborazione con l’Associazione Musicisti Aretini. La serata vede protagonista Khrikuli, virtuoso del piano che ha incantato il pubblico con le sue esecuzioni. L’evento rientra nel calendario della Fondazione, parte del patrimonio culturale di Intesa Sanpaolo.

Primo appuntamento oggi con la Fondazione Ivan Bruschi, parte del patrimonio culturale di Intesa Sanpaolo, e la XXI edizione del Festival Musicale Internazionale realizzato in collaborazione con l’Associazione Musicisti Aretini. Il programma della stagione si apre con il primo concerto stasera 6 marzo alle ore 21 per concludersi l’8 maggio, nelle suggestive sale della Casa Museo Ivan Bruschi ospitare sei concerti che, come da tradizione, porteranno in città giovani musicisti di livello internazionale e vincitori di prestigiosi premi. L’inaugurazione è affidata alla rivelazione del Concorso Fryderyk Chopin 2025, il pianista georgiano David Khrikuli che, grazie alle sue interpretazioni generose e avvolgenti e a un temperamento indomabile, ha saputo conquistare il favore di milioni di appassionati e della critica internazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

