Meloni amara sul superbonus | Finiremo di pagarlo nel 2027 quando scadrà il nostro mandato
Il leader di uno dei principali partiti ha commentato la situazione economica nel paese, affermando che il superbonus sarà terminato nel 2027, anno di scadenza del mandato del governo. Inoltre, ha parlato dei salari, sostenendo che sono diminuiti di sette punti dal 2021, e ha criticato le informazioni diffuse sui temi economici, citando anche le dichiarazioni di un senatore. Le sue parole sono state pronunciate in aula durante una discussione parlamentare.
"Il tema dei salari è molto serio. È stato raccontato con molti slogan, diverse fake news. Noi abbiamo sentito anche ora in Aula, in particolare dal senatore Renzi, e lo risentiremo molte altre volte, che in Italia i salari hanno perso 7 punti dal 2021. Bene, solo che chi lo sostiene, è lo.🔗 Leggi su Today.it
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