Meloni amara sul superbonus | Finiremo di pagarlo nel 2027 quando scadrà il nostro mandato

Il leader di uno dei principali partiti ha commentato la situazione economica nel paese, affermando che il superbonus sarà terminato nel 2027, anno di scadenza del mandato del governo. Inoltre, ha parlato dei salari, sostenendo che sono diminuiti di sette punti dal 2021, e ha criticato le informazioni diffuse sui temi economici, citando anche le dichiarazioni di un senatore. Le sue parole sono state pronunciate in aula durante una discussione parlamentare.

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